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В IBU заявили, что российские биатлонисты будут допущены к этапам Кубка мира в Германии

Для того, чтобы принять участие в соревнованиях в Оберхофе и Рупольдинге, представителям российской команды будет необходимо регулярно проходить ПЦР-тестирование.
21 декабря 2021 14:55
автор: Владислав Корегин

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал заявление, в котором была прокомментирована ситуация с возможным допуском спортсменов из России на немецкие этапы Кубка мира – в Оберхофе и Рупольдинге.

Ранее появилась информация, что российские биатлонисты могут пропустить ближайшие соревнования по причине того, что вакцина «Спутник V» не признается в Германии.

В IBU заявили, что организация признает все вакцины, которые были одобрены на национальном уровне. В случае с Россией, спортсмены будут проходить регулярную процедуру ПЦР-тестирования.

Напомним, что пятый этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 6 по 9 января, а соревнования в Рупольдинге запланированы на 12-16 января.

источник: IBU
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