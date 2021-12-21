В IBU заявили, что российские биатлонисты будут допущены к этапам Кубка мира в Германии

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал заявление, в котором была прокомментирована ситуация с возможным допуском спортсменов из России на немецкие этапы Кубка мира – в Оберхофе и Рупольдинге.

Ранее появилась информация, что российские биатлонисты могут пропустить ближайшие соревнования по причине того, что вакцина «Спутник V» не признается в Германии.

В IBU заявили, что организация признает все вакцины, которые были одобрены на национальном уровне. В случае с Россией, спортсмены будут проходить регулярную процедуру ПЦР-тестирования.

Напомним, что пятый этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 6 по 9 января, а соревнования в Рупольдинге запланированы на 12-16 января.