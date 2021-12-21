Губерниев уверен, что Елисеев ухудшил свое здоровье, потому что не следовал рекомендациям тренеров

«Голос биатлона» Дмитрий Губерниев назвал причины, по которым Матвей Елисеев был вынужден сделать паузу в спортивной карьере из-за неудовлетворительного состояния своего здоровья.

«Спортсмен всё-таки должен тренеру доверять и выполнять его рекомендации, рекомендации специалистов по медицине. А этого, совершенно очевидно, Матвей Елисеев не делал даже на протяжении не только последних подготовительных месяцев, но и нескольких последних сезонов. Он завышал интенсивность сам, его непонятно кто консультировал. Поэтому эта ситуация была прогнозируема, потому что нагрузки неконтролируемые. У меня складывается ощущение, что он действительно вместе с теми, кто его тренировал, вообще за этим не следил. Надо было просто довериться тренеру — Каминскому, а Матвей пошёл своим путём, и организм дал сбой», - приводит слова Губерниева RT.

Напомним, что Елисеева после первого этапа Кубка мира перевели во вторую национальную команду. По итогам индивидуальной гонки он занял 30-е место, в спринте россиянин показал 78-е время.

Добавим, что спортсмену стало плохо в августе после самовольной тренировки. Из-за этого у него ухудшились отношения с тренером Юрием Каминским и он присоединился к группе Сергея Башкирова.