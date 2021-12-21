Драчев назвал печальными новости о приостановки карьеры Елисеевым

Бывший президент СБР Владимир Драчев прокомментировал новость о приостановлении карьеры российского биатлониста Матвея Елисеева.

«Последние полтора года работа не сложилась у него и идёт явный регресс в результатах. Очень печально для меня: великолепный стрелок, функциональщик очень хороший. К нему нужно найти своеобразный подход — и он мог бы выступать и помогать команде и в эстафетах, и спринтерских гонках. А он чемпион Европы в спринте. Огромная потеря, конечно, для российского биатлона», - приводит слова Драчева RT.

Напомним, что Елисеева после первого этапа Кубка мира перевели во вторую национальную команду. По итогам индивидуальной гонки он занял 30-е место, в спринте россиянин показал 78-е время.

Добавим, что спортсмену стало плохо в августе после самовольной тренировки.