IBU принял решение разделить победу в Кубке мира 2013/2014 между Мякяряйнен и Бергер

IBU принял окончательное решение по определению победителя Кубка мира сезона 2013/2014 среди женщин.

«Поскольку невозможно воссоздать обстоятельства, в которых обе спортсменки могли встретиться в финальных соревнованиях сезона, чтобы определить чемпиона честным путем, исполнительный комитет IBU единогласно решил присудить два «Больших хрустальных глобуса» и объявить победительницами общего зачета сезона-2013/2014 и Туру Бергер, и Кайсу Мякяряйнен. IBU удалось найти справедливое решение для обеих спортсменок, основанное на принципе, что чистые спортсмены не могут быть наказаны за допинговые нарушения других. Также это свидетельствует о том, что IBU будет обеспечивать привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении антидопинговых правил», - говорится в заявлении организации.

Напомним, в связи с обвинением Ольги Зайцевой в нарушении антидопингового законодательства, ее результаты в указанном сезоне были аннулированы. После пересчета очков остальных участниц, выяснилось, что обладательницей трофея должна была стать Бергер, а не Мякяряйнен.

Изначально IBU планировал объявить победителем общего зачета именно норвежскую спортсменку, а финке оставить сам глобус, изготовив для Бергер еще один. Однако в итоге обе биатлонистки были объявлены триумфаторами сезона.