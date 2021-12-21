Кайса Мякяряйнен: Рада, что могу сохранить «Хрустальный глобус»

Бывшая финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала решение IBU объявить двух победительниц общего зачета по итогам сезона-2013/14.

- Я по-настоящему рада такому решению, что могу сохранить «Хрустальный глобус» и при этом остаться победителем общего зачета сезона-2013/14. Вручить два «Хрустальный глобус» - очень справедливое решение. Также я очень рада за Туру. Конечно, выиграть «Глобус» спустя семь лет - не то же самое, что выиграть его в день соревнований. Она не получила всего того, что дает столь большая победа.

Всегда неприятно слышать о правонарушении спортсмена, связанном с допингом, которое приводит к перерасчету результатов, ведь это не поможет восстановить реальные обстоятельства прошедшего соревнования. Я просто надеюсь, что мне не придется проходить через это снова. Хотелось бы, чтобы настоящее и будущее нашего спорта было свободным от допинга, и мы могли бы доверять результатам, которые видим в день соревнований, – передает слова Мякяряйнен пресс-служба IBU.

Напомним, в связи с обвинением Ольги Зайцевой в нарушении антидопингового законодательства, ее результаты в указанном сезоне были аннулированы. После пересчета очков остальных участниц, выяснилось, что обладательницей трофея должна была стать Бергер, а не Мякяряйнен.

Изначально IBU планировал объявить победителем общего зачета именно норвежскую спортсменку, а финке оставить сам глобус, изготовив для Бергер еще один. Однако в итоге обе биатлонистки были объявлены триумфаторами сезона.