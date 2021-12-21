Тура Бергер: Мне было бы по-настоящему неудобно, если бы Кайсе пришлось вернуть «Хрустальный глобус»

Бывшая норвежская биатлонистка Тура Бергер прокомментировала решение IBU объявить двух победительниц общего зачета по итогам сезона-2013/14.

- Это справедливое и правильное решение для нас обеих. Мне было бы по-настоящему неудобно, если бы Кайсе пришлось вернуть «Хрустальный глобус». Я очень хорошо помню борьбу за абсолютный титул с Кайсой. Она была сильнейшей на последних соревнованиях.

Было бы неплохо выиграть титул в тот день – на последних соревнованиях в моей карьере. В любом случае я очень довольна своей карьерой. Мне очень передать, что я чувствую по поводу того, выиграв второй «Хрустальный глобус» по прошествии стольких лет, – приводит слова Бергер пресс-служба IBU.

Напомним, в связи с обвинением Ольги Зайцевой в нарушении антидопингового законодательства, ее результаты в указанном сезоне были аннулированы. После пересчета очков остальных участниц, выяснилось, что обладательницей трофея должна была стать Бергер, а не Мякяряйнен.

Изначально IBU планировал объявить победителем общего зачета именно норвежскую спортсменку, а финке оставить сам глобус, изготовив для Бергер еще один. Однако в итоге обе биатлонистки были объявлены триумфаторами сезона.