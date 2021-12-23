«Шляпа в абсолюте». Подчуфарова - о начале нового сезона

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о том, почему новый сезоне не задался у нее с первых стартов.

«Так уж вышло, что полноценной вкатки в этом году у меня не было, я провела шесть тренировок в тоннеле и заболела, а затем поехала в Тюмень за шесть дней до старта. Настрой был адекватный. Я понимала, что есть недоработки, но при этом есть еще три недели до «Ижевки», через которые я смогу проработаться. Стартанули.

На спринте я откровенно ожидаемо словила кол, а на пасьюте пришла домой с температурой. В перерывы, когда она уходила, я пыталась тренироваться. И это, видимо, стало самой главной ошибкой. Три недели ушли коту под хвост, я просто лежала в кровати и ждала эволюционных чудес от своего организма, которые не происходили.

Сейчас я дома с вылеченным бронхитом и оставшимися последствиями гайморита. Это все - шляпа в абсолюте. Все цели и устремления последних двух лет могут идти спать», - написала спортсменка в своем инстаграме.

Напомним, Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира в смешанной эстафете. Кроме того, в активе Ольги две личных золотых награды на этапах Кубка мира.

Одно время россиянка планировала выступать за Словению, однако не смогла получить гражданство.