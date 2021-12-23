Юрлова-Перхт пропустит «Ижевскую винтовку»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт сообщила о том, что он не сможет принять участие в «Ижевской винтовке», которая состоится с 25 по 27 декабря.

Отметим, что причиной данного решения стали проблемы со здоровьем у 36-летней спортсменки.

– К сожалению, я не смогу выступить в Ижевске, как планировалось ранее. Мой организм готов к работе не на сто процентов, и как опытный спортсмен, знающий себя, совместно с тренером и специалистами функциональной диагностики накануне отъезда на КР было принято решение об отмене данной поездки! – написала биатлонистка на своей странице в Instagram.

Напомним, что Юрлова-Перхт является обладательницей золотой медали чемпионата мира 2015 года в Контиолахти. Спортсменка заняла первое место в индивидуальной гонке на 15 км. Также на счету россиянки серебро масс-старта в рамках мирового первенства-2019 в Эстерсунде.