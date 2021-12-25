Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке»

Сегодня, 25 декабря, состоялась женская индивидуальная гонка на 12,5 км в рамках «Ижевской винтовки».

Отметим, что первое место в прошедших соревнованиях заняла Виктория Сливко. 27-летняя спортсменка допустила три промаха на огневых рубежах и показала на финише результат 42 минут 59 секунд.

На второй строчке расположилась Лариса Куклина, уступившая лидеру 3,1 секунды (два промаха). Тройку лучших замкнула Анастасия Егорова (+10,5; два промаха).

Добавим, что завтра, 26 декабря, состоится женский спринт. Начало соревнований – в 10:00 мск.