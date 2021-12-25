Сливко - о победе в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке»: Ощущения непередаваемые

Российская биатлонистка Виктория Сливко дала комментарий после своей победы в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

«Ощущения непередаваемые. Очень тяжело бежать в такой холод, все замерзает. Но я сегодня хорошо утеплилась, ручки-ножки не замерзли. Все хорошо, и очень рада сегодняшней победе», - приводит слова Сливко «Чемпионат».

Напомним, что 27-летняя спортсменка допустила три промаха на огневых рубежах и показала на финише результат 42 минут 59 секунд.

На второй строчке расположилась Лариса Куклина, уступившая лидеру 3,1 секунды (два промаха). Тройку лучших замкнула Анастасия Егорова (+10,5; два промаха).

Добавим, что завтра, 26 декабря, состоится женский спринт. Начало соревнований – в 10:00 мск.