Идинов занял первое место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке»

Стали известны результаты мужской индивидуальной гонки на 15 км в рамках «Ижевской винтовки», которая состоялась сегодня, 25 декабря.

Победителем соревнований стал Евгений Идинов, показавший на финише время 43 минуты 53,3 секунды. При этом 26-летний спортсмен допустил три промаха на огневых рубежах.

Второе место занял Дмитрий Иванов – его отставание от лидера составило 0,2 секунды (один промах). На третьей строчке финишировал Петр Пащенко (+33,3; три промаха).

Отметим, что Евгений Гараничев, начавший нынешний сезон Кубка мира в составе сборной России, расположился на восьмом месте (+1.56,1; шесть промахов).

Завтра, 26 декабря, в 12:30 мск состоится мужская спринтерская гонка.