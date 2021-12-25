Дмитрий Губерниев: Гараничев бегает на Кубке мира, а Сливко - на Кубке России. Это странно

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу биатлонистки Виктории Сливко в индивидуальной гонке на турнире «Ижевская винтовка».

«По-прежнему не понимаю, почему тренеры сборной и руководство Союза биатлонистов России не дали возможности Сливко стартовать на Кубке IBU в декабре. Никто ничего не объяснил, у нас же все молчуны. Будет интересно на Вику дальше посмотреть, она гипотетически может и на Олимпиаду поехать.

На Кубках мира у нас бегает Гараничев, а Сливко на Кубке России. Это странно», - приводит слова Губерниева «РИА Новости».

Напомним, ранее Виктория Сливко пожаловалась на субъективный, на ее взгляд, выбор состава женской сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU. Спортсменку не взяли ни на один из этих турниров, отправив на внутрироссийские старты.