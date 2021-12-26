Сливко войдет в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

Российская биатлонистка Виктория Сливко войдет в состав национальной команды на этапы Кубка IBU, которые пройдут в январе.

Отметим, что 27-летняя спортсменка выиграла индивидуальную и спринтерскую гонки на «Ижевской винтовке».

«В состав попадут лидеры Кубка России и те спортсмены, кто лучше всех проявит себя на «Ижевской винтовке». Думаю, что Виктория Сливко может даже и не стартовать завтра, в этом нет никакой необходимости, она точно в команде. Если можно отдыхать и копить силы на январские старты», - цитирует «Чемпионат» главу СБР Виктора Майгурова.

Добавим, что четвертый этап Кубка IBU пройдет с 8 по 9 января в словацком Брезно-Осрблье.