Анатолий Хованцев: Не вижу новых имен в российском биатлоне, которые могли бы усилить сборную

Экс-наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты первой части «Ижевской винтовки».

Напомним, что Виктория Сливко выиграла индивидуальную и спринтерскую гонки. В спринте у мужчин лучшим стал Никита Поршнев. Индивидуальную гонку выиграл Евгений Идинов.

«Сливко показывает такие результаты, что она без вариантов должна быть как минимум на Кубке IBU. По Поршневу то же самое: ему сейчас надо выступать на Кубке IBU. Идинов выиграл первую гонку, во второй выступил неудачно. Посмотрим, что он покажет в еще одном старте. Честно говоря, я не вижу новых имен сейчас в нашем биатлоне, которые могли бы усилить основную сборную», - цитируют «РИА Новости» Хованцева.

Ранее стало известно, что Cливко примет участие в январских этапах Кубка IBU. Об этом заявил глава СБР Виктор Майгуров.