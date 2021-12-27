Гараничев снялся с заключительной гонки на «Ижевской винтовке» из-за болезни

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский сообщил о том, что Евгений Гараничев, представляющий команду на «Ижевской винтовке», не примет участие в заключительной гонке соревновнаний.

Отметим, что сегодня, 27 декабря, состоится мужской спринт на 10 км. Начало гонки – в 12:30 мск.

– Еще после первой гонки, которая проходила при очень низких температурах, Женя почувствовал дискомфорт в горле, но вчера решил стартовать. Ночью случился отек. Утром вызвали врача, так как в команде его нет, он поставил диагноз «ларингит». Придется отказаться от участия в гонке, здоровье дороже всего, – цитирует Кугаевского ТАСС.

Добавим, что ранее на «Ижевской винтовке» Гараничев, начавший нынешний сезон Кубка мира в составе сборной России, занял восьмое место в индивидуальной гонке, а затем показал четвертый результат в спринте.