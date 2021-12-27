Куклина прокомментировала свое выступление в спринте на «Ижевской винтовке»

Российская биатлонистка Лариса Куклина осталась довольна серебряной наградой по итогам спринтерской гонки в рамках «Ижевской винтовки».
«Эмоции положительные. Рада, что самочувствие понемногу возвращается. Надеюсь на лучшее, что форма сейчас будет приходить.
Конечно, всегда хочется выигрывать. Сейчас первым делом нужно себя привести в порядок, своё самочувствие. Рада, что гонки проходили три дня подряд. Это хорошая скоростная работа на выносливость - то, над чем нужно сейчас поработать», - приводит слова биатлонистки «Чемпионат».
Напомним, Куклина финишировала со вторым результатом, уступив лишь победительнице Анастасии Егоровой.
источник: Чемпионат.com