Сидоров выиграл спринт на «Ижевской винтовке» с одним промахом

Спортсмен из Ленинградской области Евгений Сидоров стал победителем спринтерской гонки на «Ижевской винтовке». Он допустил один промах и показал время 28.51.8. Вторым стал Петр Пащенко, третьим - Михаил Первушин.
Кубок России по биатлону
«Ижевская винтовка»
Мужчины
Спринт
Евгений Сидоров – 28.51,8 (1)
2. Петр Пащенко – 16,6 (1)
3. Михаил Первушин – 17,3 (1)
4. Вячеслав Малеев – 41,2 (2)
5. Михаил Бурундуков – 48,5 (2)
Отметим, что ранее Евгений Гараничев снялся с соревнований из-за болезни.
источник: «Советский спорт»