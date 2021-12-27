Сливко и Куклина выступят на Кубке IBU

Российские биатлонистки Виктория Сливко и Лариса Куклина вошли в состав сборной России для участия в Кубке IBU.

Пресс-служба СБР опубликовала списки спортсменов, которые отправятся в январе на второй по значимости турнир в мировом биатлоне.

Женщины: Виктория Сливко (лидер КР), Лариса Куклина, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова.

Мужчины: Дмитрий Иванов, Михаил Бурундуков, Михаил Первушин, Петр Пащенко.

Напомним, Сливко выиграла индивидуальную гонку, а Куклина завоевала серебро в спринте в рамках «Ижевской винтовки».