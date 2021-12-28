В СБР прокомментировали слухи относительно недовольства Шашилова приглашением Резцовой в команду

Исполнительный директор СБР Александр Пак прокомментировал слухи п поводу возможного недовольства старшего тренера сборной России присутствием в команде Кристины Резцовой.

«На Шашилова очень сильно давят, но я не знаю, откуда взялась информация, что Михаил Викторович был против привлечения Резцовой в сборную, и кто её распустил. Но он ещё в начале лета рассматривал Кристину как потенциальную сборницу. Когда она отобралась, у Шашилова не было никакого отторжения», — приводит слова Пака Metaratings.

Отметим, что Резцова занимает девятую строчку в общем зачете Кубка мира и имеет одну завоеванную медаль в текущем сезоне - в масс-старте Анси (Франция).