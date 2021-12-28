Буртасова и Елисеев заняли второе место в Рождественской гонке

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисеев финишировали на втором месте в гонке преследования в рамках Рождественской гонки, которая состоялась в немецком Рупольдинге.

Первую позицию завоевали представители Австрии Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер.

Ранее Буртасова и Елисеев заняли третью строчку в масс-старте. Победу одержали Янина Хеттих и Эрик Лессер из Германии.

Напомним, что турнир проводится с 2002 года. Изначально он должен был пройти на домашнем стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене, но затем был перенесен в Рупольдинг из-за коронавируса.