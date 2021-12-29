«Трэш какой-то». Буртасова раскритиковала организацию Рождественской гонки в Рупольдинге

Российская биатлонистка Евгения Буртасова раскритиковала организаторов Рождественской гонки в Рупольдинге.

«Хочу сказать, что организация в этом году была ужасная. Год назад мы приходили на пасьют, и там был отмечен коридор, висели фамилии, кому в какой коридор и какое отставание, как в нормальном пасьюте. В этом году фамилий не было, отставания тоже не было, просто висели пустые дощечки. Ходит человек с каким-то листком, никому ничего не показывает, все у него спрашивают.

Мы с Джимой должны были стартовать в одно время с отставанием 38 секунд. На табло 38, мы подождали секунду и ушли на дистанцию. Меня не пускают, подъезжает Джима, он начинает ей объяснять, она тоже не понимает, потому что судья говорит по-немецки, и мы почему-то услышали, что ждать нужно сорок секунд. Затем оказалось, что не сорок, а четырнадцать.

Все это подбило немного. Я перенервничала, не понимала, что делать, какой-то трэш, колоссальная неорганизованность», - приводит слова спортсменки телеканал «Матч ТВ».

Напомним, старт прошел 28 декабря в немецком Рупольдинге. Изначально соревнования были традиционно запланированы в Гельзенкирхене, однако были перенесены в Баварию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

От России в гонке принимали победители прошлогоднего мероприятия - Евгения Буртасова и Матвей Елисеев. В этом году россияне показали второй результат, уступив победителям - Феликсу Ляйтнеру и Лизе Терезе Хаузер из Австрии 56,8 секунды.