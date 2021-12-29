Матвей Елисеев: Хотел, чтобы Каминский помог мне, но он ни разу не подошел

Российский биатлонист Матвей Елисеев в очередной раз высказался о конфликте со старшим тренером мужской национальной сборной Юрием Каминским.

Ранее стало известно, что 28-летний спортсмен решил взять паузу в карьере.

«Я очень хотел, чтобы Юрий Михайлович помог мне с техникой передвижения по трассе, но когда человек ни разу не подходит к тебе, не останавливает, не подсказывает. Я точно знаю, что у меня много ошибок», — заявил Елисеев в эфире подкасте «Голос биатлона».

Напомним, что накануне Матвей вместе с Евгенией Буртасовой занял второе место в Рождественской гонке.