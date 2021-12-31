Матвей Елисеев: Кто же нас будет слушать, мы же тупые спортсмены

Российский биатлонист Матвей Елисеев объяснил, почему у спортсменов может не складываться контакт с наставниками сборной.

«Я давно не юниор, и хорошо знаю, что делать точно не нужно, а в каком направлении стоит двигаться. Но мы же тупые спортсмены, кто же нас будет слушать.

Диалога мало. Первым, кто активно выходил на контакт с личными тренерами спортсменов, был Рико Гросс. И вот в этом году, когда я перешел в группу Башкирова, то он первым же делом сказал, чтобы я зашел к нему и мы обсудили, что и как делать. Конечно, это произошло уже ближе к осени, но все равно было круто», - приводит слова биатлониста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, после неудовлетворительных результатов на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Елисеев вместе с Евгением Гараничевым был отправлен на Кубок IBU, а затем объявил о приостановке карьеры, сославшись на проблемы со здоровьем.