Васильев - о возможном пропуске россиянами этапа в Антхольце: Мне нравятся нестандартные решения

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что основная сборная России собирается пропустить седьмой этап Кубка мира в Антхольце в угоду подготовке к Олимпийским играм-2022.

«Принятие такого необычного решения, говорит о том, что весь акцент направлен на то, чтобы на Олимпийских играх спортсмены были в наилучшей форме. Это смелое разделение, но мне это нравится. Мне вообще нравятся нестандартные решения.

Мужская команда в этом году выглядит достаточно хорошо. При удачном стечении обстоятельств наши мужчины могут выиграть золотые медали. У женщин все более непредсказуемо», — рассказал Васильев Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне лидером мужской сборной России является Эдуард Латыпов, который занимает пятую строчку тотала с 336-ю баллами.