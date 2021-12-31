«Верить, ждать, работать и надеяться на чудо». Матыцин - о шансах на медали ОИ в биатлоне

Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил состояние отечественного биатлона и поделился своими ожиданиями от выступлений представителей этого вида спорта на Олимпиаде в Пекине.

«Надеяться, верить, ждать и работать. Если говорить об Олимпийских играх, то надеяться на чудо. Ярких перспектив на победу не видно, но все возможно.

В биатлоне вообще намного сложнее - там надо стрелять, поэтому большое значение имеет психология, морально-волевая подготовка. Продолжая разговор о жестком централизованном управлении выстраивания структуры «главный тренер - старший тренер». Не должно быть так, когда тренируются все по группам.

Сейчас, судя по результатам, надежда на призы есть.», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, ранее Олег Васильевич заявил, что в фигурном катании российские спортсмены имеют все шансы на три золота.

В текущем сезоне обе сборные по биатлону - и мужская, и женская поднимались на подиум в эстафетах, а также Эдуард Латыпов и Кристина Резцова завоевали свои первые личные награды на этапах Кубка мира.