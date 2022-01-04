В Оберхофе отменили сегодняшние тренировки из-за проливного дождя за три дня до старта этапа КМ

Сегодняшние тренировки биатлонистов в немецком Оберхофе отменили из-за сильного дождя. Этап Кубка мира стартует 7 января двумя спринтерскими гонками.

«По сообщению из Оберхофа, сегодняшние тренировки биатлонистов отменены – по-прежнему льет, как из ведра. Что касается среды, то вопрос пока открыт.

Немцы ожидают и надеются на похолодание, ночные заморозки», – сообщает sports.ru

Напомним, ранее мужская спринтерская гонка была перенесена с 6 на 7 января из-за теплых погодных условий.