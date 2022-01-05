Йоханнес Бе не выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе сообщил, что пропустит этап Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Я поеду домой после Оберхофа и проведу неделю с семьей в коттедже в Шушене. Для меня семья важнее, чем подготовка на высоте. После этого у нас будут соревнования на высоте в Антерсельве.

Риск заразиться коронавирусом существует везде, но я очень осторожен. Я бы не сказал, что здесь безопаснее, чем дома. Дома тоже достаточно безопасно, там хорошая программа контроля за инфекцией, которой мы все следуем», - приводит слова норвежца TV2.

Напомним, соревнования в Рупольдинге пройдут с 12 по 16 января.

В текущем сезоне 28-летний спортсмен с 310 очками занимает седьмое место в общем зачете Кубка мира. Бе является действующим обладателем трофея.