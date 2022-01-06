Латыпов заразился коронавирусом

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила о том, что член национальной команды Эдуард Латыпов сдал положительный тест на Covid-19.

По информации источника, в данный момент 27-летний спортсмен был изолирован от своих партнеров по сборной. Его болезнь проходит бессимптомно. Тем самым, биатлонист не примет участие в гонках пятого этапа Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе с 7 по 9 января.

Отметим, что в нынешнем сезоне Латыпов занимает пятое место в общем зачете, набрав 336 очков.