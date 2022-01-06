Латыпов сдал два положительных теста на коронавирус в Оберхофе

Российский биатлонист Эдуард Латыпов дважды сдал положительный тест на коронавирус перед стартом этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Как сообщает пресс-служба СБР, россиянин точно пропустит первые две гонки этапа - спринт и пасьют.
Напомним, мужская спринтерская гонка состоится 7 января. Начало в 13.30 по московскому времени.
За российскую команду выступят Александр Поварницын, Данил Серохвостов, Александр Логинов, Карим Халили, Антон Бабиков и Максим Цветков.
источник: Союз биатлонистов России (СБР)