Каминский заявил, что сборную России не могут закрыть на карантин в Оберхофе

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил, почему команду не закроют на карантин в немецком Оберхофе.

«Сейчас команду на карантин закрыть не могут. Латыпов жил в одноместном номере - контакта первого типа с ним не было. Закрывают только тех, с кем заболевший контактировал больше 15 минут», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, Эдуард Латыпов сдал два положительных теста на коронавирус и точно пропустит первые две гонки этапа - спринт и пасьют.

Мужская спринтерская гонка состоится 7 января. Начало в 13.30 по московскому времени.

За российскую команду выступят Александр Поварницын, Данил Серохвостов, Александр Логинов, Карим Халили, Антон Бабиков и Максим Цветков.