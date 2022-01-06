«Это большой риск». Самуэльссон отказался прививаться в третий раз перед Олимпиадой в Пекине

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон объяснил причины своего отказа вакцинироваться в третий раз перед Олимпийским играми в Пекине.

«Третью дозу я не планирую. Это большой риск без знания побочных эффектов. На меня повлияла вторая доза - я не мог хорошо тренироваться. Я не могу себе позволить перерыв сейчас перед Олимпиадой», - приводит слова спортсмена Aftonbladet.

Напомним, перед стартом этапа Кубка мира в немецком Оберхофе швед с 344 очками занимает четвертое место в общем зачете.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.