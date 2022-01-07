Лапшин - о своей дисквалификации: Это мой косяк

Российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, высказался о своей дисквалификации.

«Знаете, я - птица феникс. Чем больше меня убивают, тем сильнее я становлюсь, когда возрождаюсь. У меня не было никаких сомнений, что я сломаюсь. Я признаю вину, понимаю, что меня погубила моя лень. Это мой косяк», - приводит слова Тимофея Sport24.

Срок дисквалификации составил 12 месяцев. Наказание будет действовать с момента временного отстранения — 23 сентября 2020 года.

В составе сборной России биатлонист дважды становился победителем этапов Кубка мира в эстафете. Также в его активе есть один серебряный и два бронзовых подиума в личных гонках.