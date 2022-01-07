Латыпов рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем состоянии.

«Пока симптомов нет, всё хорошо. Лежу, отдыхаю. Мы каждые два дня сдаем тесты, по выезду из Болгарии сдавали и по приезду сюда. Как поддерживаю форму? Еще пока ничего не успел, пока отдыхал, ничего не делал, ждал результат», - приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Напомним, что в данный момент 27-летний спортсмен изолирован от своих партнеров по сборной. Биатлонист не примет участие в гонках пятого этапа Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе с 7 по 9 января.

Отметим, что в нынешнем сезоне Латыпов занимает пятое место в общем зачете, набрав 336 очков.