Логинов стал победителем спринта в Оберхофе

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
29-летний спортсмен на двух огневых рубежах совершил один промах.
Второе место занял француз Эмильен Жаклен, при двух промахах отстав на 6,5 секунды, третьим стал норвежец Стурла Легрейд (+15,1 сек., 1 промах).
В десятку лучших попали еще два российских биатлониста, Антон Бабиков (+23; 0) и Даниил Серохвостов (+25,8; 2).
Завтра пройдут в Оберхофе пройдут смешанные эстафеты, а в воскресенье по результатам спринта биатлонисты побегут гонку преследования.
Биатлон. Кубок мира. Оберхоф (Германия).
Спринт, 10 км. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 27:00.8 (1)
2. Эмильен Жаклен (Франция) + 6,5 (2)
3. Стурла Легрейд (Норвегия) + 15,1 (1)
4. Йоханес Кюн (Германия) +18,6 (2)
5. Роман Реес (Германия) +20,2 (1)
6. Антон Бабиков (Россия) + 23,0 (0)
7. Тарьей Бе (Норвегия) +23,6 (3)
8. Даниил Серохвостов (Россия) + 25,8 (2)...