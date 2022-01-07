Анатолий Хованцев: Дай Бог, чтобы биатлонисты так продолжили на следующих этапах

Экс-старший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке в Оберхофе.

«Очень хорошее выступление наших биатлонистов. Прежде всего хочется поздравить Логинова с победой, а также с хорошим результатом Бабикова и Серохвостова, который с двумя промахами финишировал высоко.

Сегодняшние условия позволяли при хорошей стрельбе занять высокое место, но это не умаляет достоинства результата Логинова. Александр промахнулся всего раз и бежал достаточно сильно.

Сейчас сказывается горная подготовка, которую сборная провела перед Оберхофом. Очень хороший результат в преддверии Олимпиады. Дай Бог, чтобы так продолжили на следующих этапах», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, Логинов стал первым в спринте, допустив одну ошибку на огневом рубеже и опередив француза Эмильена Жклина и норвежца Стурлу Легрейда.

Антон Бабиков занял шестое место, Даниил Серохвостов финишировал восьмым.