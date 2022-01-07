Иван Черезов: Своей победой Логинов сделал всем нам подарок на Рождество

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов поделился своими эмоциями от победы Александра Логинова в спринтерской гонке в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Очень надеялся, что ребята здорово выступят, так как в декабре они подарили нам надежду, веру в то, что они могут бороться за высокие места. Саша Логинов большой молодец. Прекрасно отработал, справился со сложными погодными условиями. Своей победой он сделал всем нам подарок на Рождество.

Бабиков и Серохвостов тоже красавцы. Даниилу очень нужно было проявить себя, потому что последние индивидуальные гонки у него складывались не очень. Антону сегодняшний результат придаст уверенности после этапов IBU», - приводит слова Черезова Sport24.ru.

Напомним, Логинов стал первым в спринте, допустив одну ошибку на огневом рубеже и опередив француза Эмильена Жклина и норвежца Стурлу Легрейда.

Антон Бабиков занял шестое место, Даниил Серохвостов финишировал восьмым.