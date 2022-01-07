Александр Тихонов: Думаю, это еще не пик формы Логинова

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Саша молодец, поздравляю его от всей души. Его золото - лучший рождественский подарок России сегодня, поздравляю всех!

Я не удивлен победе Саши - от него можно что угодно ожидать, он способен на хороший результат, когда восстановлен и свеж. Сегодня он был прекрасен, ход у него был замечательный. Если убрать последний промах, то он может выиграть Олимпиаду. Нужно сохранить это состояние, готовиться, хорошо питаться, восстанавливаться - тогда он будет на высоте, тогда он будет хотеть летать и сможет претендовать на золото уже на Олимпиаде», - приводит слова Тихонова Sport24.ru.

Напомним, Логинов стал первым в спринте, допустив одну ошибку на огневом рубеже и опередив француза Эмильена Жклина и норвежца Стурлу Легрейда.

Антон Бабиков занял шестое место, Даниил Серохвостов финишировал восьмым.