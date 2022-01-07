Анна Богалий: Мужчины должны закрепить свои позиции в Кубке наций

Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поздравила Александра Логинова с победой в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а также поделилась своими впечатлениями от выступления остальных россиян.

«Поздравляю Сашу Логинова с победой! Открытие новогодних этапов такой победой должно придать ему силы и хорошее настроение в преддверии Олимпийских игр. Вообще отлично, что трое наших ребят в десятке. В Кубке наций должны закрепить позиции, боремся за то, чтобы большее количество спортсменов было представлено в дальнейшем. Это вклад в общую копилку. Халили и Цветков не справились со стойкой - это тревожные звоночки. Была метель, наверное, связано с этим. Но тот факт, что попали в пасьют, имея четыре промаха, говорит о неплохой подготовке. Надеемся, что будет возможность улучшить свои позиции», - приводит слова Богалий «Чемпионат».

Напомним, Логинов стал первым в спринте, допустив одну ошибку на огневом рубеже и опередив француза Эмильена Жклина и норвежца Стурлу Легрейда.

Антон Бабиков занял шестое место, Даниил Серохвостов финишировал восьмым.

Результаты спринтерских гонок идут в зачет Кубка наций.