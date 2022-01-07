Дмитрий Васильев: Проблема с последним выстрелом у Логинова никуда не делась

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поздравил Александра Логинова с победой в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а также дал спортсмену совет, как можно избавиться от проблемы последнего выстрела.

«Саша Логинов набирал форму на протяжении декабря. Единственное - проблема с последним выстрелом никуда не делась. Конечно, за месяц до Олимпиады кардинально изменить ничего нельзя, но психологически можно обмануть самого себя. У Бьорндалена тоже была проблема последнего выстрела: стреляет первый, второй, третий, пятый, а потом четвертый. Таким образом он ушел от этой проблемы. Почему бы Саше не попробовать?», - приводит слова Васильева «Чемпионат».

Напомним, Логинов стал первым в спринте, допустив одну ошибку на огневом рубеже и опередив француза Эмильена Жклина и норвежца Стурлу Легрейда.

Антон Бабиков занял шестое место, Даниил Серохвостов финишировал восьмым.