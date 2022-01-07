Рейселанд стала победительницей спринта на Кубке мира в Оберхофе, Кристина Резцова - седьмая

Норвежская биатлонистка Марта Улсбю Рейселанд выиграла спринт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
По ходу гонки норвежка совершила один промах на двух огневых рубежах.
Второе место разделили представительница Белоруссии Анна Сола и француженка Жуль Симон, уступившие победительнице 7,1 секунды, причем первая промазала два раза, а вторая - один.
Лучший результат среди российский биатлонисток показала Кристина Резцова, ставшая седьмой (+26,6 секунд, 2 промаха), также в гонку преследования, которая пройдет в воскресенье, попали Валерия Васнецова (24-е место; +1:17,4; 2), Ирина Казакевич (29; +1:22,7; 2), Светлана Миронова (32; +1:25,3; 3).
Отметим, что один из лидеров российской команды Ульяна Нигматулинна получила две минуты штрафа из-за того, что не пробежала штрафной круг и заняла 77-е место.
Завтра в Оберхофе пройдут смешанные эстафеты.