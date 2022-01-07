«Наши недруги могут призадуматься, что делать». В Госдуме прокомментировали успех Логинова

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке в рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Хочется поздравить Сашу Логинова, он большой молодец, его победа - очень приятная новость для всей страны. Нынешний сезон наши ребята очень здорово проводят, это действительно важно, потому что сезон олимпийский. Уже сейчас можно сделать вывод, что наша команда стремительно развивается и выходит из этого адского круга, когда не было наград и медалей, были одни разочарования и расстройства. Если мы продолжим развиваться таким же образом, то шансы у российской команды на олимпийский триумф будут очень высоки. Так что наши недруги могут призадуматься, что делать, потому что в зимних видах спорта мы традиционно очень сильны», - приводит слова политика Sport24.ru.

Напомним, Логинов стал первым в спринте, допустив одну ошибку на огневом рубеже и опередив француза Эмильена Жклина и норвежца Стурлу Легрейда.

Антон Бабиков занял шестое место, Даниил Серохвостов финишировал восьмым.