Стали известны составы сборной России по биатлону на субботние эстафеты

Союз биатлонистов России опубликовал составы национальной команды на эстафеты этапа Кубка мира в Оберхофе.

Сингл-микст побегут Антон Бабиков и Кристина Резцова, а в стандартной смешанной эстафете выступят Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Обе гонки пройдут 8 января. Смешанная эстафета начнется в 14:15 по московскому времени, а сингл-микст - в 16:45.

Добавим, что программа этапа Кубка мира в Оберхофе завершится в воскресенье двумя гонками преследования, которые пройдут по результатам спринтерских дистанций, где у мужчин выиграл Александр Логинов. У женщин среди российских биатлонисток лучший результат сегодня показала Резцова, ставшая седьмой с отставанием в 27 секунд.