Кристина Резцова: С самого утра была очень тяжелая голова

Российская биатлонистка Кристина Резцова объяснила причины своих ошибок на огневом рубеже во время спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Сегодня было невероятно тяжело, с самого утра была очень тяжелая голова, возможно, погода влияет. Чувствовала себя не очень хорошо, у меня не было еще такой гонки, чтобы было тяжело с самого старта. Я знала, что иду неплохо, но внутреннее состояние не давало выработаться, терпела с самого начала, в конце не было сил. Иногда себя выворачиваешь, сегодня не могла увеличить и удержать темп, доползала до финиша.

Два промаха? Дело даже не то, что в ногах, я подходила к стрельбищу и не могла продышаться, хотя тут длинная прямая. Я просто не смогла этого сделать. Может быть был небольшой ветер, но это не из-за него. Слава богу, что при таком плохом самочувствии остаюсь ходом рядом с лидерами, надеюсь, что смогу еще добавить», - приводит слова спортсменки телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Резцова финишировала на седьмом месте и стала лучшей из россиянок по итогам гонки. Россиянка допустила два промаха на стрельбе из положения стоя.

Победу одержала норвежка Марте Рейселанд, второе место поделили француженка Жулия Симон и представительница Белоруссии Анна Сола, показавшие одинаковое время.

Валерия Васнецова показала 4-й результат, Светлана Миронова - 33-й. Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко финишировали за пределами топ-60 и не смогут принять участия в гонке преследования.