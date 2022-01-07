«Шашилов не может ничего объяснить: ни хода, ни стрельбы». Анфиса Резцова - об итогах спринта

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала итоги женской спринтерской гонки в немецком Оберхофе.

«Немного обидно за девчонок в целом. Шашилов ничего не может объяснить, ответить нам, почему так происходит: ни хода, ни стрельбы. Есть еще месяц. Очень хотелось бы, чтобы они поработали над ошибками», - приводит слова Резцовой-старшей «Чемпионат».

Напомним, дочь Анфисы Анатольевны - Кристина заняла седьмое место, став единственной россиянкой, попавшей в десятку лучших. Спортсменка допустила два промаха на стрельбе из положения стоя.

Победу одержала норвежка Марте Рейселанд, второе место поделили француженка Жулия Симон и представительница Белоруссии Анна Сола, показавшие одинаковое время.

Валерия Васнецова показала 4-й результат, Светлана Миронова - 33-й. Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко финишировали за пределами топ-60 и не смогут принять участия в гонке преследования.