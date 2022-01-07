Дмитрий Васильев: Михаил Шашилов - трагедия российского биатлона

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал ошибкой назначение перед началом сезона Михаила Шашилова старшим тренером женской сборной России по биатлону.

«Михаил Шашилов - трагедия российского биатлона. Человек регионального уровня вдруг стал старшим тренером. Это ошибка руководства Союза биатлонистов России. К сожалению, эта ошибка отражается на спортсменках, которые показывают то, как их натренировали. Жалко Казакевич, девчонка, на самом деле, сильная, но она попала не в те руки, как и Миронова», - приводит слова Васильева ТАСС.

Добавим, что Светлана Миронова в текущем сезоне занимает 26-е место в общем зачете Кубка мира, а Ирина Казакевич идет на тридцатой позиции. В сегодняшнем спринте в рамках этапа в немецком Оберхофе девушки показали соответственно 33-й и 30-й результаты.