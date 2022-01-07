Старший тренер мужской сборной России по биатлону похвалил Логинова за победу в спринте

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский похвалил Александра Логинова после того, как он одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Саша — молодец! Отработал ровно. Для такой погоды один промах — это нормальный результат. Ход тоже хороший. Если бы прошел гонку без промахов — было бы совсем отлично», - приводит слова Каменского RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Завтра Логинов пропустит смешанные эстафеты, в воскресенье он первым уйдет со старта в гонке преследования с преимуществом в 7 секунд над вторым номером французским биатлонистом Эмильеном Жакленом.