«Ищем и никак не можем найти». Губерниев посвятил стихи не пришедшему на интервью Шашилову

Комментатор Дмитрий Губерниев сочинил стихотворение про старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова, который проигнорировал интервью после спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Ищем и никак не можем найти

Тренера какого-то лет пятидесяти шести.

Среднего роста, плечистый и крепкий

Ходит он в синей куртке и в кепке.

Удар, тренер, надо держать. Вопросов много к состоянию подготовки команд за месяц до Олимпиады», - приводит слова журналиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, финишировавшая седьмой. Россиянка допустила два промаха на стрельбе из положения стоя. Биатлонистка не готовилась к сезону под руководством Шашилова.

Победу одержала норвежка Марте Рейселанд, второе место поделили француженка Жулия Симон и представительница Белоруссии Анна Сола, показавшие одинаковое время.

Валерия Васнецова показала 4-й результат, Светлана Миронова - 33-й. Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко финишировали за пределами топ-60 и не смогут принять участия в гонке преследования.