Бе прокомментировал неудачное выступление в спринте на этапе Кубка мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсмен занял лишь 28-е место.

«Я беру с собой то, что не буду делать в будущем. Если бы гонка началась по-другому, все было бы иначе. Я не должен копаться в себе. Это был плохой день на работе», - приводит слова Бе TV 2.

Победу одержал россиянин Александр Логинов. Второе место занял француз Эмильен Жаклен, при двух промахах отстав на 6,5 секунды, третьим стал норвежец Стурла Легрейд (+15,1 сек., 1 промах).

В десятку лучших попали еще два российских биатлониста, Антон Бабиков (+23; 0) и Даниил Серохвостов (+25,8; 2).

Сегодня пройдут в Оберхофе пройдут смешанные эстафеты, а в воскресенье по результатам спринта биатлонисты побегут гонку преследования.