Поршнев занял второе место в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии, Мухамедзянов стал третьим

Сегодня, 8 января, на четвертом этапе Кубка IBU по биатлону в словацком Брезно-Осрблье состоялась спринтерская гонка у мужчин на 10 км.

Отметим, что победителем соревнований стал представитель Норвегии Александер Фьелд Андерсен – спортсмен не допустил промахов на огневых рубежах и финишировал с результатом 23 минуты 16,3 секунды. Серебро завоевал россиянин Никита Поршнев, уступивший лидеру 21 секунду (без промахов). Тройку лучших замкнул еще один российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов (+26,9; без промахов).

Добавим, что еще одна спринтерская гонка у мужчин запланирована на 9 января в 12:30 мск.