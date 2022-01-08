Сборная Норвегии стала первой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, Россия – 5-я

Всеволод Бобров — мастер спорта по… спорту. История легенды

Всеволод Бобров был капитаном сразу двух сборных СССР – по футболу и по хоккею с шайбой. Но мог бы также возглавить национальные команды по фехтованию, теннису, водному поло. Да чему угодно: Боброва называли «совершенной человеческой конструкцией». За какой бы спорт он ни брался, везде получалось.