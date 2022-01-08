Сборная Норвегии стала первой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, Россия – 5-я

Биатлонисты сборной Норвегии одержали победу в смешанной эстафете в рамках пятого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.
Отметим, что норвежскую команду представили братья Тарьей и Йоханнес Бе, а также Ингрид Тандреволд и Марте Рейселанд. Спортсмены показали на финише результат 1 час 28 минут 51,4 секунды, использовав шесть дополнительных патронов на огневых рубежах. Второй стала сборная Белоруссии (+23,1; 0+5). Тройку лучших замкнула Франция (+2.01,3; 0+11).
Сборная России заняла пятую строчку, проиграв победителям соревнований 2 минуты 8,9 секунды (0+9). В составе команды выступили Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
источник: «Советский спорт»